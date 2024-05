Andrés Sanchez detona Augusto Melo nas redes: 'Acabou com o Corinthians'

O clima nos bastidores do Corinthians não está nada bom. Se dentro de campo o time está longe de viver seus dias de glória, fora dele parece que a situação está igual - ou pior. Neste domingo (26), o ex-presidente Andrés Sanchez foi às redes sociais para responder um torcedor que o questionou sobre a situação atual do clube, em consequência das gestões anteriores à do atual presidente, Augusto Melo.

Na rede social X (antigo Twitter), Andrés fez uma postagem sobre as contas da mulher de um apresentador. Em cima disso, um torcedor do Corinthians o questionou sobre o "sentimento de ter acabado" com o clube. O ex-mandatário não se calou e respondeu em seguida, fazendo referência ao atual presidente em exercício no Parque São Jorge. "Teu presidente gasta (R$) 150 milhões em 40 dias e eu acabo com o Corinthians? Tá bom, desculpa."

A declaração de Andrés Sanchez se refere à movimentação do Corinthians durante a janela de transferências. Na gestão de Augusto Melo, o time alvinegro desembolsou aproximadamente R$ 129 milhões em seis dos 11 jogadores que chegaram, de acordo com informações do próprio clube. Este montante, no entanto, será pago em parcelas.