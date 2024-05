'Yuri Alberto bem é jogador de seleção', elogia António Oliveira

O técnico do Corinthians, António Oliveira, rasgou elogios a Yuri Alberto em entrevista ao Zona Mista do Hernan, apresentado pelo colunista André Hernan, que vai ao ar amanhã (27), às 12h (de Brasília), no canal do UOL Esporte no YouTube.

António Oliveira afirmou que Yuri Alberto tem nível de seleção e é um dos cinco melhores atacantes do Brasil quando está bem. Para isso, segundo o português, o Corinthians também precisa estar nos trilhos.