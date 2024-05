Alex Sandro marca em sua despedida e Juventus vence Monza no Italiano

Na tabela de classificação, a Juventus ocupa a terceira colocação, com 71 pontos, atrás apenas da campeã Inter de Milão e do vice-líder Milan. A equipe de Turim só pode ser ultrapassada pela Atalanta, que tem 66 e dois jogos em haver.

Confirmada na Liga dos Campeões, a Juventus terá a companhia de Inter de Milão, Milan e Bologna. Caso fique em quarto, a Atalanta se garante no torneio europeu via Campeonato Italiano. Se ficar em quinto, classifica por ter conquistado o título da Liga Europa e passa sua vaga para o quinto colocado, hoje a Roma.

Embalada pelo título da Copa Itália e com a festa para o lateral Alex Sandro, a Juventus pressionou o Monza desde o início e chegou a mandar uma bola na trave logo aos 17 minutos com Nicolo Fagioli. O gol parecia uma questão de tempo e saiu aos 26. Chiesa recebeu dentro da área e mandou no fundo das redes.

Mesmo saindo à frente do placar, a Juventus não demorou para fazer o segundo. Aos 28, Alex Sandro aproveitou a cobrança de escanteio para cabecear para o gol, o seu último com a camisa da equipe de Turim. Antes do intervalo, Chiesa criou mais uma grande oportunidade, mas errou o alvo.

O segundo tempo foi mais calmo, já em ritmo de fim de temporada. O Monza até tentou diminuir, mas parou nas defesas do goleiro Pinsoglio, que substituiu Perin para ser mais um dos homenageados do dia.

A Juventus ainda chegou a ficar com um jogador a mais após a expulsão de Zerbin, mas largou mão de atacar e só esperou o apito final do árbitro para se despedir do Campeonato Italiano ao lado de seus torcedores.