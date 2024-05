Palmeiras busca vaga nas oitavas da Copa do Brasil em meio a turbulência nos bastidores

Por fim, as negociações entre Palmeiras e Chelsea pela transferência de Estêvão estão avançadas. O jogador de 17 anos deve render ao clube alviverde mais de R$ 360 milhões. A saída do atleta, porém, deve se concretizar apenas após a disputa do novo Mundial de Clubes, em julho de 2025.

Para o jogo desta quarta, o Palmeiras deve ter os retornos de peças importantes, como Raphael Veiga, Aníbal Moreno e Mayke. Endrick, em contagem regressiva para sua saída, deve comandar o ataque palmeirense pela penúltima vez, formando trio com Estêvão e Lázaro. O meio-campo é o setor com mais dúvidas. Abel tem quatro jogadores à disposição para o setor: Zé Rafael, Gabriel Menino, Richard Ríos e Aníbal Moreno.

Sem jogos pelo Brasileirão no fim de semana, o Palmeiras pôde descansar e aperfeiçoar questões táticas durante os últimos dias. "Tivemos mais tempo para treinar. Isso, querendo ou não, nos ajuda. Até para chegarmos mais preparados para o jogo, com mais energia. Com certeza faremos um grande jogo e esperamos sair com a vitória", disse o atacante Lázaro.

No jogo de ida, o Palmeiras teve maior posse de bola e intensidade no ataque, mas não conseguiu ser efetivo e venceu pelo placar de 2 a 1, no Allianz Parque. O time, atuando com equipe mista, ficou próxima de um tropeço quando o empate do Botafogo saiu nos acréscimos em falha do goleiro Marcelo Lomba.

Para avançar às oitavas de final, basta um empate para o Palmeiras. Se o Botafogo conquistar uma vitória por um gol de diferença, a disputa será decidida nos pênaltis. O time de Ribeirão Preto precisa ganhar por dois ou mais gols de vantagem para se classificar nos 90 minutos.

O Botafogo não sabe o que é vencer há dois meses. Nesse intervalo, houve sete partidas, com quatro empates e três derrotas. A equipe está na zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Os gols tampouco estão saindo. A última vez em que balançou as redes foi justamente no jogo de ida com o Palmeiras, há 21 dias.