Grêmio aguarda Renato Gaúcho para avançar em treinos no CT do Corinthians

Após finalizar um planejamento inicial de trabalhos físicos no CT do Corinthians, em São Paulo, o Grêmio aguarda, nesta segunda-feira, a chegada do técnico Renato Gaúcho para dar início a uma nova fase: a de retomar a parte tática e técnica do elenco gaúcho.

Liberado para cuidar de assuntos particulares, o comandante é aguardado para orientar o grupo nas atividades de campo. Além dele, os atletas Villasanti e Diego Costa devem se reintegrar ao plantel.

A equipe vem trabalhando na capital paulista desde sexta-feira sob o comando do preparador físico Mário Pereira e de seu auxiliar Gabriel Gindri. No domingo, o grupo trabalhou em dois períodos e dividiu as atividades em um treino leve com bola e depois exercícios na academia.