Dirigente do Cruzeiro diz que clube está próximo de anunciar Cássio: 'Alguns detalhes'

Fim de uma era no Corinthians, início de um novo ciclo no Cruzeiro. O goleiro Cássio está muito próximo de abrir uma nova etapa em sua carreira, agora no futebol mineiro. De acordo com o diretor técnico Edu Dracena, o anúncio é uma questão de tempo.

"Ainda faltam alguns detalhes, mas a gente está bem confiante. Enquanto não houver um acerto assinado, a gente não pode falar muita coisa", afirmou o diretor técnico do clube mineiro, Edu Dracena.

O acerto entre as duas partes, porém, já está definido. O goleiro corintiano é esperado na capital mineira para realizar os exames médicos e definir algumas pendências. O dirigente, no entanto, disse não saber a data da chegada do jogador.