Guardiola coloca futuro no Manchester City em dúvida: 'Estou mais perto de sair'

O domínio de Pep Guardiola no Campeonato Inglês nos últimos anos é de se impressionar. Com o Manchester City, o técnico espanhol estabeleceu uma verdadeira dinastia futebolística, vencendo seis dos últimos sete títulos disputados.

A valsa, no entanto, parece ter hora para acabar. Após a conquista do título inglês na manhã deste domingo, Guardiola foi questionado sobre o seu futuro no clube e ponderou sobre sua situação. "A verdade é que eu estou mais perto de sair do que de ficar", afirmou o treinador ao canal inglês Sky Sports.

O técnico tem contrato até o final da próxima temporada com o time de Manchester e não planeja sair da equipe no momento. A renovação do vínculo, no entanto, foi deixada como uma questão para o futuro.

"A minha sensação neste momento é que eu quero ficar para a próxima temporada. Vou conversar com o clube, temos tempo para conversar", disse Guardiola em meio a comemoração.

O treinador ainda afirmou que deve conversar com os jogadores sobre os próximos passos da equipe, mas garantiu que agora não é o momento de se pensar nisso. Com o título da atual temporada, o espanhol quebrou um novo recorde: o primeiro tetracampeonato da história do torneio.

Guardiola ainda fez questão de elogiar a estrutura e os profissionais que atuam no City, exaltando a ética de trabalho de todos os funcionários do clube. Por fim, ele refletiu sobre o feito alcançado e disse que tudo parece uma grande loucura. "Quando me mudei para cá, se alguém tivesse dito que eu venceria seis ligas em sete temporadas, eu diria que essa pessoa é louca."