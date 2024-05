Ponte Preta deve continuar com desfalques no ataque e pode mudar formação na Série B

A Ponte Preta ainda deve ter desfalques no ataque para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Isso porque Jeh e Renato ainda não devem ser liberados pelo departamento médico para o duelo com o Operário-PR.

Jeh se recupera de dores no joelho e deve ser preservado por mais um jogo, enquanto Renato iniciou a fase de transição. Renato tem mais chances de ser relacionado, mas a tendência é que volte contra o Santos, em casa.

Sem as duas opções, João Brigatti conta com Gabriel Novaes, Iago Dias e Matheus Régis para formar o trio ofensivo. Entretanto, há a possibilidade de o treinador mudar a formação para ganhar mais consistência defensiva fora de casa.

Caso isso se confirme, Iago Dias sairia para a entrada de um volante, como Emerson e Ramon, ou até mesmo um zagueiro. Na última rodada, a Ponte Preta conquistou a primeira vitória ao fazer 3 a 0 no Amazonas em casa.

Desta maneira, chegou a quatro pontos em nono lugar. O jogo diante do Operário, pela quarta rodada, será realizado no próximo sábado, às 17h, no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR).