Ronaldo Fenômeno vai vender Valladolid após relação tensa com torcedores

Ao confirmar e selar o acordo que tornou o Cruzeiro a primeira SAF revendida no futebol brasileiro, Ronaldo Fenômeno se prepara para negociar a participação no Real Valladolid. Na coletiva de anúncio do negócio com o empresário Pedro Lourenço, o ex-jogador anunciou que o clube espanhol "é o próximo". Ronaldo tem 72% das ações do clube europeu.

Inicialmente, o brasileiro detinha 51% do montante, comprados em 2018, por 30 milhões de euros (R$ 160 milhões, na cotação atual). Outros 21% foram negociados posteriormente. "Eu vou tirar esse restinho de vida sabático", disse Ronaldo na segunda-feira para justificar a intenção de venda do Valladolid. A expectativa é que a venda dos 72% pertencentes a Ronaldo rendam 100 milhões de euros.

A passagem de Ronaldo pelo clube tem altos e baixos. A relação com a torcida, após uma breve euforia inicial, tem sido tensa. O Valladolid foi rebaixado na temporada 2020/21, subiu no ano seguinte, mas voltou a cair em 2022/23. A situação em campo pressionou as finanças do clube. Os torcedores perderam a paciência, e a cobrança por investimentos piorou ainda mais a imagem de Ronaldo entre torcedores. Protestos o chamavam de mentiroso e questionavam o gestor: "Cadê o dinheiro?"