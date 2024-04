Pedro Lourenço oficializa a compra da SAF do Cruzeiro

O que eu tenho para dizer é que o dono do Cruzeiro é o nosso torcedor. Os donos são os nossos torcedores. Vamos mudar essa chave. O torcedor vai ser ouvido. Vamos abrir as portas para a imprensa. Pedro Lourenço

A assinatura oficial será nesta segunda-feira (29), às 16h (de Brasília), na Toca da Raposa II, com presença da antiga gestão e os novos dirigentes, ainda de acordo com o veículo.

Pedro Lourenço é dono da rede varejista Supermercados BH. Atualmente, é a quinta maior rede de supermercados do País, com faturamento de R$ 14 bilhões em 2023, segundo o ranking da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS).

"Alexandre Mattos é nosso homem do futebol. Ele tem o jeitinho dele. Ele está animado. O Pedro (Júnior, filho mais velho de Lourenço) vai ser o assistente do Alexandre. Eu fico mais na retaguarda, nas questões maiores. Eles ficam no dia a dia", completou.