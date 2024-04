De olho na Copa Libertadores, Grêmio encara o Cuiabá com reservas no Brasileirão

Depois de vencer a primeira em casa, o Grêmio fará mais um jogo diante de sua torcida. Neste sábado, às 18h30, recebe o Cuiabá na Arena Grêmio, em Porto Alegre (RS), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Após ser derrotado pelo Vasco, por 2 a 1, no Rio de Janeiro, o Grêmio se recuperou e venceu o Athletico-PR por 2 a 0, em casa, na última quarta-feira. Com três pontos, aparece na oitava colocação.

A tendência é que o técnico Renato Gaúcho preserve os titulares. Isso porque precisa pensar no confronto com o Estudiantes, na Argentina, já na terça-feira pela Copa Libertadores da América. Os brasileiros precisam se recuperar após duas derrotas seguidas. Estão na lanterna do Grupo C.

Certo mesmo é que Pavón está fora por cerca de um mês após lesão muscular na coxa ser confirmada. O meio-campo deve contar com Nathan Fernandes, Nathan e Gustavo Nunes. Na defesa, Kannemann, que não jogou contra o Athletico, será escalado.

Renato Gaúcho pediu calma à torcida e salientou que a rotação de jogadores é necessária. "Concordo que precisamos melhorar. Perdemos um jogo da Libertadores que não podíamos em casa. Da noite para o dia o Grêmio é o City ou Barcelona, que não pode perder. O Grêmio não tem plantel para ser campeão do mundo. Tropeços vão acontecer. O que eu peço ao torcedor é calma."

O Cuiabá jogou apenas uma partida até agora e foi derrotado pelo Athletico-PR por 4 a 0, fora de casa. O jogo da segunda rodada, diante do Vitória, foi adiado por conta da participação do time mato-grossense na Copa Verde. Na quarta-feira, perdeu o primeiro jogo da semifinal diante do Vila Nova, por 2 a 0, em Goiânia (GO).

Ainda com o técnico interino Luiz Fernando Iubel, o Cuiabá não terá o experiente atacante Deyverson. Ele foi afastado por 'motivos disciplinares', o que foi rebatido por seu empresário, que disse que a questão é por conta da renovação do contrato. Com isso, Pitta será o atacante titular.

Com lesão na coxa direita, o meia Max também está fora. Ele costuma ser reserva, mas é acionado frequentemente nos jogos. O setor continua com Derik Lacerda, Fernando Sobral, Lucas Mineiro e Clayson.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X CUIABÁ

GRÊMIO - Marchesín; João Pedro, Gustavo Martins, Kannemann e Cuiabano; Du Queiroz, Dodi, Nathan Fernandes, Nathan e Gustavo Nunes; JP Galvão. Técnico: Renato Gaúcho.

CUIABÁ - Walter; Rallan, Marllon, Allyson, Alan Empereur e Rikelme; Derik Lacerda, Fernando Sobral, Lucas Mineiro e Clayson; Pitta. Técnico: Luiz Fernando Iubel.

ÁRBITRO - Bruno Pereira Vasconcelos (BA).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).