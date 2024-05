Estevão repete Endrick, Abel apela por permanência, mas chance é baixa

Abel Ferreira ficou encantado com a partida de Estevão na vitória do Palmeiras sobre o Botafogo-SP, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, e pediu à diretoria para que mantenha o jovem no clube até 2027. Apesar do apelo do técnico, a chance de permanecer no Alviverde até esta data é muito baixa.

O que ele disse

Não vendam este jogador [Estevão], deixem ele conosco até 2027, acho que ele é diferente de tudo que já vi, ele defende, ataca, se mostra. É o único pedido a direção: não deixem esse jogador sair. Ele pode ser uma referência para nós, todas as equipes precisam deste tipo de jogador porque ele faz coisas diferentes. Não sou eu que ensino a driblar e chutar, minha função é ensinar posicionamento, defesa... Ele tem uma família muito bem estruturada, tem um pai e uma mãe que ajudam muito. Os colegas falam muito bem dele, ele se sente bem em campo. Quando você começa a vestir essa camisa, tem que ser tratado de maneira igual, mas ele sabe que tem uma equipe que o ajuda. O próprio Luis está um pouco chateado porque eu não o coloquei. Não consigo colocar todos, mas é bom poder participar e desfrutar de um jogador como ele [Estevão]. Me dá gosto vê-lo jogar, mas se amanhã ele ficar fora não me critiquem, porque ele não pode jogar todos os jogos. Abel Ferreira

Por que venda de Estevão deve ser acertada em breve?

Estevão assinou seu primeiro contrato profissional com o Palmeiras em abril do ano passado, quando completou 16 anos. Pela legislação, o vínculo não poderia ser maior a três anos e a joia palmeirense assinou até 30 de junho de 2026.