'Sem igual', calendário brasileiro esmaga o europeu, alvo de Guardiola

Mas não é o pior. O Fortaleza, que tem 27 partidas até agora no ano, pode chegar a impressionantes 82 jogos até a conclusão de 2024. Para isso precisa ser finalista da Copa do Nordeste, da Copa do Brasil, terminar em terceiro a fase de grupos da Libertadores e ir até a final da Sul-Americana.

Chegar a 64 jogos, máximo de partidas para o time com mais jogos na Europa, é possível para quase todos participantes da primeira divisão nacional. Todos podem passar de 59 (do City).

O Vasco, um dos que menos jogou na temporada entre as equipes da elite nacional, com 20 compromissos até agora, chegaria a 63 completando o Brasileirão e chegando à final da Copa do Brasil. Para chegar aos 59 do City de Guardiola, basta ir até as quartas.

Reclamações em alta

Um calendário como o Brasileiro não existe em lugar algum da América do Sul, em lugar nenhum do mundo. Mas os jogadores estão acostumados a jogar, jogar e jogar. Os jogadores têm o habito que isso aconteça em toda temporada Gabriel Milito, técnico do Atlético-MG