Ronaldo faturou R$ 70 mi com fatia do Cruzeiro e agora lucra com revenda

O ex-jogador Ronaldo já acertou as condições para a revenda da SAF do Cruzeiro para o empresário Pedro Lourenço. Pelos termos do negócio, é certo que o ex-atacante terá lucro com a operação com pagamentos a longo prazo. Mas o valor exato de seu ganho ainda não é possível saber e está longe dos montantes exorbitantes publicados na mídia.

Em abril de 2022, Ronaldo acertou a compra da SAF do Cruzeiro com uma avaliação de R$ 440 milhões. Pelo acordo inicial, sua obrigação de aporte próprio era de R$ 50 milhões. Havia outros R$ 350 milhões obrigatórios a serem gerados em receitas incrementais, o ex-jogador teria de investir mais se não atingisse a meta.

Durante a operação do clube, por dois anos, Ronaldo acabou investindo mais do que o previsto por conta de dívidas urgentes na Fifa e CNRD. O valor gira em torno de R$ 70 milhões, segundo fontes envolvidas com a operação.