Azarões endurecem jogos contra grandões da Série A na Copa do Brasil

Os duelos de ida da terceira fase da Copa do Brasil provaram que não existe mais jogo fácil. Aguerridos, times de divisões inferiores fizeram jogo duro e dificultaram a vida de representantes da elite nacional em ao menos metade dos confrontos.

Davi contra Golias

Dois times de divisões inferiores desbancaram integrantes da Série A. O Ypiranga-RS teve uma virada histórica contra o Athetico-PR, com dois gols nos acréscimos, enquanto o Goiás, hoje na Série B, mas um velho frequentador da elite, bateu o Cuiabá — ambos em casa.

Outros dois pequenos empataram contra favoritos. O Operário-PB ficou no 0 a 0 com o Grêmio, e o Sousa, com um a menos, arrancou o 1 a 1 com o Bragantino. Os dois também foram mandantes.