Augusto diz que faz 'trabalho fantástico' e promete melhora do Corinthians

O atual presidente do Corinthians, Augusto Melo, disse que a sua gestão faz um "trabalho fantástico".

O que aconteceu

Augusto Melo defendeu o trabalho da diretoria durante evento de lançamento do uniforme na última quinta-feira (2). O presidente tem pouco mais de quatro meses de gestão.

Augusto afirmou que muitos não percebem o que a direção tem feito. O Corinthians foi eliminado na primeira fase do Campeonato Paulista, oscila no Brasileirão e Sul-Americana e vive problemas políticos que culminaram na saída do diretor Rubão.