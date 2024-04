Ator que faz Greg em 'Todo Mundo Odeia o Chris' ganha camisa da Ponte Preta; entenda

O ator Vincent Martella, que interpreta o personagem Greg no seriado "Todo Mundo Odeia o Chris", está no Brasil e ganhou uma camisa da Ponte Preta durante a participação no podcast Inteligência LTDA nesta quarta-feira, o que concretizou um dos memes mais marcantes das redes sociais, o "GregPontePretano".

A vestimenta tem o número 10 e o nome "Greg" escrito logo abaixo, e a Ponte Preta, que chegou a fazer campanha para que o ator usasse a camisa do clube, celebrou a conquista na web. O meme viralizou na internet após uma montagem feita por volta de 2011 que colocou cada ator da série representado por um time paulista.

Na imagem, Terry Crews, o Julius, está com a camisa do Palmeiras; Tichina Arnold, a Rochelle, está com a vestimenta do São Paulo; Drew, personagem interpretado por Tequan Richmond, está com a do Santos, e Tonya, papel interpretado por Imani Hakim, aparece com a da Portuguesa.

Martella, que interpretou Greg, está com a camisa da Ponte Preta, e o Chris, que foi interpretado por Tyler James Williams, está com a vestimenta do Corinthians. Na imagem, há escrito ainda "agora sabemos porque todo mundo odeia o Chris".

O meme voltou a ser assunto nas redes sociais no início de abril, quando Martella publicou uma foto em que aparece com uma camisa escrita "Eu sou famoso no Brasil". Logo após, fãs relembraram a história do Greg Pontepretano. A web se agitou ao ver o ator com a camisa da Ponte Preta nesta quarta-feira.