Camisa rara usada uma única vez por Michael Jordan vai a leilão

Uma camisa utilizada apenas uma vez por Michael Jordan vai a leilão. A jersey foi usada pela lenda do basquete em 1985, durante um amistoso na Itália. Quem quiser ficar com o item histórico precisará desembolsar no mínimo US$ 420 mil dólares (R$ 2,1 milhões), que é o preço inicial definido pela casa de leilões Sotherby's.

A partida em questão foi entre Stefanel Trieste e Mobilgirgi Caserta (hoje, Pallacanestro Trieste e Juvecaserta Basket, respectivamente) e ocorreu na cidade de Trieste, no Norte da Itália. Jordan tinha, na época, 22 anos e estava na segunda temporada na NBA, jogando no Chicago Bulls.

O astro foi para a Itália a pedido da Nike, parceira comercial desde que foi draftado, em 1984, para divulgar os novos tênis Air Jordan 1. Em uma ação, ele entrou em quadra com o uniforme laranja número 23 do Stefanel Trieste. A intenção era que Jordan vestisse também a camisa do outro time, mas ele preferiu apenas jogar por um lado.