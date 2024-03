Zico põe próprio clube à disposição para Gabigol treinar durante suspensão

O ídolo do Flamengo Zico disse que Gabigol pode utilizar as dependências do CFZ enquanto estiver cumprindo a suspensão de tentativa de fraude no exame antidoping, aplicada ao jogador ontem (25).

"Se não tiver lugar para treinar, o CFZ vai estar à disposição para ele trabalhar cedo, tarde ou noite. A gente fica triste com uma situação como essa. O único lado bom é que ele não foi punido por ter jogado dopado", afirmou o ex-jogador, em entrevista à ESPN.

Admirador confesso do atual camisa dez, Zico disse acreditar na inocência de Gabigol. Os advogados do atleta vão recorrer da decisão e ele vai ter o auxílio do departamento jurídico do Flamengo no caso.