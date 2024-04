Tite já ouve cornetas soarem no Flamengo e clássico vira jogo de risco

A antecipação da chegada dele ao Fla em 2023 foi pensando no crescimento em 2024. O time respondeu bem (sobretudo defensivamente), pisou no acelerador no Estadual, mas o começo de Brasileirão e de Libertadores trouxe a rotação dos titulares.

E aí, as cornetas começam a soar à medida em que as vitórias não acontecem — ainda que a amostra de tropeços seja pequena (dois jogos em sequência).

Isso, no entanto, não tem encontrado eco entre membros da diretoria ainda.

Nessa adaptação às circunstâncias, Tite chegou a abrir mão da preferência por não usar uma linha de três zagueiros. Foi com esse desenho que ele começou contra o Bolívar, o time tomou gol com menos de dois minutos de jogo e, ainda no primeiro tempo, o desenho tático mudou.

A volta de alguns jogadores contra o Botafogo, como Pedro e Arrascaeta, pode recolocar o Fla no caminho das vitórias.

A defesa antecipada de Tite

Nas coletivas, Tite começou a se defender de forma antecipada. Avisou que seria humanamente impossível repetir o time em todos os jogos e cita a ciência.