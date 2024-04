Artilheiro do Fla, Pedro se recupera e volta ao time titular após 2 jogos

O grupo que permaneceu na capital carioca treinou no Ninho do Urubu, no dia do jogo, e também ontem (25), quando os atletas que atuaram em La Paz (BOL) receberam folga.

Pedro apresenta índices fisiológicos mais "descansados". Com isso, a expectativa é a de que o artilheiro entre "na ponta dos cascos" no clássico.

Em termos de gols, Pedro vive sua melhor temporada da carreira. Com quase um por jogo, ele soma 14 em 17 partidas. Uma média de 0,82.

O atacante foi o artilheiro isolado do Campeonato Carioca com 11 gols. O vice, com 8, foi Carlinhos, ainda no Nova Iguaçu, que foi contratado pelo Flamengo justamente para ser a "sombra" do camisa 9, mas ainda não vingou e não está inscrito na fase de grupos da Libertadores e nem na Copa do Brasil.

Jogadores que atuaram em La Paz serão reavaliados

Os jogadores que estiveram na derrota por 2 a 1 para o Bolívar se reapresentam nesta sexta. Eles serão reavaliados pelo departamento científico após a desgastante partida a 3.637 metros de altitude em La Paz.