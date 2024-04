Procon notifica Amazonas por preços dos ingressos para o jogo contra o Flamengo

O Amazonas manda todos os seus jogos na Arena Amazônia, estádio que foi construído para a Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil. O clube amazonense foi o campeão da Série C do Campeonato Brasileiro, em 2023, e este ano disputa a segunda divisão do torneio nacional.

Classificação e jogos Copa do Brasil

O Amazonas visita o Flamengo pelo primeiro jogo da 3ª fase da Copa do Brasil na próxima quarta-feira (1º), às 21h30, no Maracanã. O segundo jogo com mando do Amazonas será no dia 22 de maio, também uma quarta-feira, na Arena Amazônia.