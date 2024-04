Amizade de Landim e Textor nasceu em debate no futebol e já criou mal-estar

Flamengo e Botafogo se enfrentam neste domingo no Maracanã, às 11h, pelo Brasileiro, em um duelo que viu a rivalidade crescer ainda mais nos últimos anos, mas, que fora de campo, é marcado por cordialidade. Do encontro em Orlando, Estados Unidos, ao clássico pelo sub-20, na Gávea, Rodolfo Landim e John Textor mantêm uma amizade, que já até causou mal-estar.

A relação de Landim e Textor

O presidente do Flamengo e o dono da SAF do Alvinegro conversam constantemente e não desperdiçam as chances para um papo pessoalmente. Um novo encontro, porém, não vai acontecer hoje. Textor foi punido pelo Pleno do STJD e não pode comparecer em jogos do Glorioso como mandante ou visitante.

No início do ano, Textor visitou Landim nos EUA e acompanhou um jogo do Flamengo contra o Orlando City. Na ocasião, o dirigente alvinegro postou que "torcia para o Brasil" e irritou torcedores do Glorioso.