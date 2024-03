Ex-mulher de argentino campeão da Copa 2022 vende camisa do jogador; entenda

A ex-mulher do meia argentino Exequiel Palacios viralizou nesta quinta-feira, ao divulgar a venda de uma camisa da seleção argentina que teria sido usada pelo jogador durante a Copa do Mundo do Qatar em 2022. O motivo, segundo Yésica Frías, é o pagamento do apartamento que ela dividia com o jogador.

Pouco tempo depois do anúncio, a mulher postou uma foto com o comprador. Os dois seguravam a camisa de número 14, com um autógrafo de Palacios, atualmente no Bayer Leverkusen, da Alemanha. Outro story publicado no Instagram mostrava um suposto comprador da medalha de campeão mundial. O item, porém, destoa da que foi entregue aos jogadores após o título da argentina, em dezembro de 2022, no Qatar, e parece uma réplica.

Em entrevista ao canal Ciudad Magazine, Yésica negou ter vendido a medalha. Ela disse que vendeu apenas a camiseta, que foi um presente. "O comprador da camisa. Uma parcela a menos!", escreveu a mulher no Instagram.