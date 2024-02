São Paulo leva James a Brasília e tenta recuperação contra a Inter de Limeira

A tranquilidade do São Paulo na reta final do Paulistão depende de uma vitória sobre a Inter de Limeira, em duelo marcado para as 21h35 desta quarta-feira (28), no Mané Garrincha, em Brasília. Atrasado por causa da disputa da Supercopa do Brasil, vencida pelos são-paulinos, diante do Palmeiras, o jogo da quinta rodada pode estabilizar a situação do time, que não vence a quatro partidas.

Em segundo lugar do Grupo D, com os mesmos 15 pontos do terceiro colocado São Bernardo, a equipe paulistana tem a oportunidade de roubar a liderança do líder Novorizontino, dono de 18 pontos, pois, se vencer, iguala a pontuação e leva a melhor no saldo de gols.

A busca pela recuperação deve ter um fator novo, embora incerto quanto aos frutos que pode trazer. James Rodríguez, que não vinha sendo aproveitado e chegou a pedir para deixar o clube, mudou de ideia e está disponível para o jogo em Brasília, local da partida porque a Inter vendeu o mando.