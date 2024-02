Haaland compra carro de R$ 17 milhões com edição limitada e aumenta coleção

O atacante norueguês Erling Haaland está acostumado a empilhar gols desde que surgiu no futebol internacional, mas a paixão do astro do Manchester City não se restringe ao futebol. O camisa 9 do time inglês tem uma queda por carros de luxo e recentemente adquiriu mais um automóvel esportivo para a sua coleção. Trata-se de um veículo com edição limitada, com somente 275 modelos produzidos no mundo.

Segundo o jornal norueguês Dagens Naringsliv, o carro em questão é uma Mercedes-AMG One. O veículo custa aproximadamente 36 milhões de coroas norueguesas (R$ 17 milhões na cotação atual), valor com impostos já inclusos. Ainda de acordo com a publicação, o jogador uniu forças com Ole Ertvaag, um dos maiores colecionadores de automóveis da Noruega e fundador da empresa de investimentos Hitecvision, para comprar o modelo recém-lançado.