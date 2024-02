Como está o processo do golpe envolvendo Scarpa e Willian Bigode?

Scarpa alega ter perdido R$ 6,3 milhões na aplicação. Além de Bigode, sua sócia na empresa WLJC Consutoria e Gestão Empresarial, Camila Moreira de Biasi, também indicou o investimento. Já Mayke, que continua jogando no Palmeiras, teve prejuízo de R$ 4.583.789,31, enquanto Willian diz ter sofrido o maior calote, de R$ 17,5 milhões. O atacante e suas sócias refutam a acusação de terem participação no prejuízo sofrido pelos ex-colegas e ressaltam que também são vítimas da XLand.

"O processo é contra todo mundo. Contra o Willian, a empresa do Willian, a empresa de criptomoeda. Contra todos eles. Acredito que serei ressarcido de toda a grana que perdi, nada mais que justo. Estamos aguardando e em cima do advogado para acelerar o máximo possível", contou Scarpa no programa da rádio mineira. Os pedidos de Mayke e Scarpa, tentam ressarcir parte do prejuízo que tiveram ao fazer os investimentos.

Os autos do processo apresentam um boleto que mostra que os 20,8 kg de alexandritas foram adquiridos junto a Andrade Gemas e Joias, na cidade baiana de Campo Formoso, por R$ 6 mil, valor bastante inferior aos R$ 2,5 bilhões apresentados pela empresa como lastro e garantia das operações com criptomoedas. A XLand possui um laudo técnico assinado pela gemóloga Weysida Carvalho, em Petrolina-PE, no dia 18 de março de 2022. O documento foi obtido pela reportagem do Estadão. Nele, é atestada a existência das pedras no malote e que se trata de alexandritas em estado bruto, sem lapidação.

Entenda o caso

O processo movido por Scarpa e Mayke aponta que partiu de Willian e de sua sócia Camila Moreira de Biasi a sugestão de investimentos na XLand, que ofereceria uma rentabilidade mensal de 2% a 5% sobre o valor investido. O rendimento é considerado irreal no mundo dos ativos financeiros. Scarpa aplicou R$ 6,3 milhões, enquanto Mayke e sua mulher, Rayanne de Almeida, investiram R$ 4,5 milhões.

Os problemas com a XLand começaram ainda em 2022, quando os jogadores tentaram resgatar a rentabilidade, mas se depararam com negativas e adiamentos da XLand. Mais tarde, uma tentativa de rescisão foi feita, mas sem receber o valor devido.