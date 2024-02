Liverpool leva susto, mas vira contra o Luton e amplia vantagem na ponta do Inglês

Depois de sofrer por 45 minutos, o Liverpool conseguiu dar a volta por cima nesta quarta-feira, ao golear o Luton Town, de virada, por 4 a 1, no Anfield, pelo Campeonato Inglês. Após encerrar o primeiro tempo em desvantagem, o time do técnico Jürgen Klopp marcou quatro vezes na segunda etapa e voltou a se isolar na liderança da competição.

Pressionado pela vitória do Manchester City, o Liverpool confirmou o seu favoritismo, chegou aos 60 pontos e voltou a abrir vantagem de quatro pontos para o segundo colocado no torneio. Já o Luton perdeu a chance de sair da zona de rebaixamento. Com 20 pontos, a equipe só está à frente do Burnley e do Sheffield United na classificação.

O Liverpool volta a campo pela competição no próximo final de semana. No sábado, o compromisso é diante do Nottingham Forest, fora de casa. No mesmo dia, o Luton vai contar com o apoio de sua torcida para enfrentar o Aston Villa.