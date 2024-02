Milan fica no quase e perde pela 1ª vez na história para o Monza na Itália

O Milan perdeu pela primeira vez na história para o Monza, neste domingo, e deixou de assumir o segundo lugar no Campeonato Italiano, em duelo da 25ª rodada. Com a derrota, por 4 a 2, o time milanês permanece com 52 pontos, dois atrás da Juventus, enquanto a liderança é da Internazionale de Milão, com 63. O Monza chegou aos 33 pontos, em 11º lugar.

O Milan teve o domínio de quase todo o primeiro tempo. Apesar de ficar mais com a bola, a equipe concentrou suas jogadas pelo meio e colaborou para que o Monza conseguisse se defender. Os laterais Florenzi e Theo Hernandez não eram acionados.

O Monza se limitou a se defender, mas criou o primeiro momento perigoso da partida, aos 31 minutos. Carboni cruzou e o grandalhão Djuric nem precisou sair do chão para cabecear e acertar o travessão milanês.