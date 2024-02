Galvão critica ausência do futebol masculino nas Olimpíadas: 'Pior fase da história'

O sonho do tri olímpico foi adiado. Depois da medalha de ouro inédita no Rio-2016 e o bi em Tóquio-2020, disputado em 2021, o futebol brasileiro não irá sequer disputar a Olimpíada de Paris-2024. O time de Ramon Menezes falhou no Pré-Olímpico, com um melancólico final: derrota para a Argentina por 1 a 0 no domingo (11). O narrador e jornalista esportivo Galvão Bueno se indignou com a situação e avaliou o momento do Brasil como o "pior da história".

"Domingo de carnaval! Queria falar de avenida, de escola de samba… falar do meu Salgueiro! Sorri muito!", exaltou o comunicador em suas redes sociais. Depois, mudou o tom. "Mas, o futebol brasileiro masculino está fora dos Jogos Olímpicos de Paris. Completa apenas um pacote da pior fase da história do futebol brasileiro", disparou Galvão, que vem se tornando uma voz dura contra os desmandos da CBF e da seleção.

Galvão, em seu discurso de aproximadamente três minutos no vídeo, fez questão de não citar nomes. Mas relembrou diversas vezes que o futebol do Brasil passou vexame nos últimos anos. Ele mencionou a eliminação no Mundial Feminino, da ex-técnica Pia Sundhage, e o avaliou como "a pior performance na história". Também falou sobre a eliminação no Mundial Sub-20, em que o País caiu diante de Israel. "Olha a importância do futebol de Israel", ironizou, referindo-se ao tamanho da seleção brasileira no cenário mundial. Depois, também lembrou da campanha decepcionante das Eliminatórias da Copa. O Brasil é apenas o 6º colocado.