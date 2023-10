CR7 chega a 41 gols no ano e promete continuar jogando até 2025

Passo a passo. Com certeza, jogarei este ano e o próximo. Com certeza. Depois disso, se o meu corpo disser 'Cristiano, continue', eu vou continuar. Dedicação e trabalho árduo. Como já disse várias vezes, trato bem o meu corpo e o meu corpo me ajuda. Por agora, com 38 anos, tenho o suficiente para continuar a jogar e a ajudar a minha equipe. Sinto-me feliz, mas sem a equipe e os meus companheiros nada seria possível

Copa do Mundo?

Apesar de prometer atuar até 2025, o objetivo de Cristiano Ronaldo pode ser a próxima Copa do Mundo com a seleção de Portugal.

O Mundial de 2026 será realizado com 48 equipes e terá como sede Estados Unidos, Canadá e México.

Cristiano Ronaldo é também o jogador com mais gols marcados em 2023.

Ao fazer mais um na vitória do Al Nassr, o português chegou a 41 em 44 jogos, sendo 19 pelo clube saudita, superando Haaland, do Manchester City, com 40.