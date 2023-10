CR7 faz golaço, Talisca marca e Al Nassr vence no Campeonato Saudita; veja

O Al-Nassr venceu o Damac pela décima rodada do Campeonato Saudita, por 2 a 1, no Al Awal Park, hoje (21). Cristiano Ronaldo e Talisca, ambos de falta, marcaram os gols da vitória da equipe da casa, enquanto N'Koudou anotou para os visitantes.

Com o resultado, o time comandado por Luís Castro fica na terceira colocação, com 22 pontos. O adversário, por sua vez, é o décimo colocado, com dez pontos.

Antes do início do jogo, a torcida do Al-Nassr fez uma linda festa com mosaico em homenagem a Cristiano Ronaldo.