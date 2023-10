Inglaterra: jogo terá tributo às vítimas sem símbolos de Israel e Palestina

A Federação Inglesa de Futebol vai homenagear as vítimas israelenses e palestinas da guerra no Oriente Médio nesta sexta-feira, no amistoso entre Inglaterra e Austrália no estádio de Wembley. Atletas das duas seleções vão usar braçadeiras pretas e farão um minuto de silêncio antes da partida.

O arco de Wembley, que já foi iluminado no passado com as cores da bandeira da Ucrânia após o país ter sido invadido pela Rússia, e também com as cores do Brasil depois da morte de Pelé, não vai entrar no ritual de reverência.

Em nota, a entidade se manifestou sobre o problema entre israelenses e palestinos. "Na sexta-feira recordaremos as vítimas inocentes dos acontecimentos devastadores em Israel e na Palestina. Defendemos a humanidade e o fim da morte, da violência, do medo e do sofrimento."