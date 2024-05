Paulo Borrachinha faz arremesso inicial em partida da MLB antes do UFC 302; veja

Acostumado a lançar golpes contra seus adversários no octógono mais famoso do mundo, Paulo Costa viveu uma experiência diferente nesta terça-feira (28), nos Estados Unidos. Escalado para enfrentar Sean Strickland no UFC 302, em Newark (EUA), no sábado (1º), 'Borrachinha' teve a oportunidade de fazer o simbólico arremesso inicial em um jogo da MLB (liga americana de beisebol).

Presente no estádio 'Citi Field', Paulo Borrachinha participou da cerimônia que deu início ao jogo entre o New York Mets, time da casa, e o Los Angeles Dodgers, vencido pela equipe da Califórnia (EUA). Em suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), o peso-médio (84 kg) brasileiro compartilhou o momento com seus seguidores e brincou com sua performance no campo.

"O arremesso inicial no (jogo do) Mets. Foco a laser total", escreveu Borrachinha na legenda da publicação.