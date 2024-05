Primo de Khabib lidera card do UFC Abu Dhabi de olho no 'title shot'

Ainda invicto na carreira e visto como uma das grandes promessas do peso-galo (61 kg) do Ultimate, Umar Nurmagomedov vai em busca de mais uma vitória que o aproxime do topo da divisão até 61 kg da organização. Nesta quarta-feira (29), Dana White anunciou o combate entre o russo - primo do ex-campeão peso-leve (70 kg) Khabib - e o americano Cory Sandhagen, no UFC Abu Dhabi, que acontece no dia 3 de agosto (veja abaixo ou clique aqui).

O duelo tem previsão de cinco assaltos e servirá como luta principal para a edição 'Fight Night' do UFC em Abu Dhabi. O vencedor do confronto deve se credenciar para uma disputa pelo cinturão peso-galo, atualmente sob a posse de Sean O'Malley, no futuro, de acordo com o anúncio feito pelo presidente do Ultimate.

"Fight Night, Abu Dhabi, Etihad Arena, sábado, 3 de agosto, na luta principal! Você tem o melhor prospecto na divisão dos galos e número 10 no ranking Umar Nurmagomedov enfrentando o número 2 no ranking Cory Sandhagen, no que é a luta pelo (posto de) desafiante número um (na categoria) até 61 kg", anunciou Dana White.