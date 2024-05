UFC anuncia duelo entre Nick Diaz e Vicente Luque para card em Abu Dhabi

Quase três anos depois de sua última apresentação, o veterano Nick Diaz está de volta ao octógono mais famoso do mundo. E o adversário do 'bad boy' americano será o brasileiro Vicente Luque. Os dois se enfrentam no 'co-main event' do UFC Abu Dhabi, que está marcado para o dia 3 de agosto.

O anúncio do combate entre Nick Diaz e Vicente Luque foi feito por Dana White, presidente do UFC, nesta quarta-feira (29), através das redes sociais (veja abaixo ou clique aqui). O duelo está previsto para ter até cinco rounds e será disputado na divisão dos meio-médios, categoria na qual o brasileiro ocupa atualmente a 14ª posição no ranking.

"No co-main event de cinco rounds, Nick Diaz está voltando à divisão dos meio-médios para enfrentar o número 14 do ranking, Vicente Luque, no que certamente será uma verdadeira guerra", anunciou Dana White.