Makhachev confirma presença de Khabib em seu corner para luta contra Poirier

Registro de Makhachev no MMA

Islam Makhachev, de 32 anos, se consolidou como o melhor lutador dos leves do UFC. Atualmente, o russo é o campeão da categoria, lidera o ranking peso-por-peso e possui 13 vitórias seguidas. Em sua trajetória na companhia, o atleta foi apontado como uma espécie de novo Khabib Nurmagomedov, seu amigo, por conta do estilo de luta e dominância no octógono. Seus triunfos mais importantes foram sobre Alexander Volkanovski (duas vezes), Arman Tsarukyan, Bobby Green, Charles 'Do Bronxs', Dan Hooker, Davi Ramos, Drew Dober, Gleison 'Tibau' e Thiago Moisés.

"The Eagle has landed" ?@MAKHACHEVMMA is excited to have @TeamKhabib back in his corner for #UFC302! pic.twitter.com/AcvpdByEnX

- UFC (@ufc) May 28, 2024