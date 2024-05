Makhachev faz apelo contra aposentadoria de Poirier: "Pode vencer todo mundo"

Antes de ter a terceira chance de se tornar campeão linear dos pesos-leves (70 kg) do Ultimate, Dustin Poirier surpreendeu seus fãs e a comunidade do MMA ao revelar que cogita pendurar as luvas após o UFC 302 deste sábado (1º), independentemente do resultado. Seu adversário na ocasião, Islam Makhachev discorda do posicionamento do americano. Atual dono do cinturão da categoria, o wrestler russo fez um apelo contra a possível aposentadoria de 'The Diamond'.

Em recente entrevista ao canal 'NBC Sports', o pupilo de Khabib Nurmagomedov afirmou que, apesar dos 35 anos de idade, Poirier, atual número 4 do ranking, representa uma real ameaça a qualquer competidor da categoria. Sendo assim, Makhachev considera uma eventual aposentadoria após o UFC 302 como uma movimentação precipitada para a carreira de seu oponente.

"Ele é velho, está falando sobre aposentadoria, mas eu não quero que ele se aposente depois dessa luta se eu vencê-lo. Esse cara é perigoso. Ele pode vencer todo mundo. Ele é o número, tipo, é top 5 do mundo, sabe? É por isso que não acho que seja uma boa ideia para ele falar sobre se aposentar, porque ele ainda é um cara muito perigoso. E é por isso que estou me preparando muito para (lutar) com ele", opinou o wrestler russo.