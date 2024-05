Paulo Borrachinha exalta importância de aumentar frequência de lutas no UFC

Paulo Costa parece estar disposto a voltar com cada vez mais frequência ao octógono mais famoso do mundo. E prova disso é que, neste sábado (1º), no UFC 302, em Newark (EUA), o brasileiro fará sua segunda luta na temporada - cenário que não acontecia em sua carreira desde 2017. De lá para cá, o peso-médio (84 kg) mineiro diminuiu sua assiduidade de combates com uma média inferior a um duelo por ano. Disposto a mudar tal panorama, 'Borrachinha' destacou, em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, a importância de se manter cada vez mais ativo.

Antes de medir forças com Robert Whittaker, em fevereiro de 2024, Borrachinha estava há um ano e meio afastado dos octógonos - por lesões e questões contratuais. Agora, pouco mais de três meses após sua última aparição na empresa, o brasileiro retornará em um combate de destaque contra Sean Strickland, ex-campeão da categoria e atual número 1 do ranking. Além da 'chance de ouro', Paulo destacou a oportunidade de evolução ao dar continuidade ao trabalho com desafios consecutivos.

"É importante para caramba (voltar a ser mais ativo). Importante no sentido profissional, de manter, conseguir dar sequência, conseguir dar continuidade ao trabalho, importante para caramba. Não me machuquei, estava sem lesão, então não tinha porque não continuar e manter a agenda, o calendário. Aí em conversa com o UFC e a Tamara, eles decidiram essa data agora de junho. Achei um pouquinho perto, no começo, mas depois vi que já estava pronto, vinha de uma luta muito boa com o Whittaker. Aí pensei: 'Vamos lá que vai dar certo'. Acho que tinha uns dois meses, uns 40 dias (até a luta). Um mês e pouco. Aí aceitei esse desafio, que, na época, era o Cannonier e o UFC mudou para o Strickland", exaltou o brasileiro.