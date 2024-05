Mike Tyson provoca Jake Paul após passar mal em voo

Registro de Tyson no boxe

Mike Tyson, de 57 anos, é considerado um dos melhores pesos-pesados da história do boxe. Em sua carreira, 'Iron Mike' conquistou múltiplos títulos, construiu um cartel composto por 50 vitórias, sendo 44 por nocaute, seis derrotas e dois 'no contest' (sem resultado) e marcou época no esporte.

Now feeling 100% even though I don't need to be to beat Jake Paul.

- Mike Tyson (@MikeTyson) May 28, 2024