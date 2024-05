Mackenzie Dern enfrenta top-10 dos palhas em agosto no UFC Abu Dhabi

Uma das lutadoras mais populares do MMA, Mackenzie Dern tem um compromisso de extrema importância em sua jornada no UFC. Vivendo momento delicado na carreira, a especialista em jiu-jitsu vai medir forças com Lupita Godinez, em batalha entre integrantes do top-10 do peso-palha (52 kg), no dia 3 de agosto, em Abu Dhabi (EAU). A própria companhia anunciou o duelo através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).

Número sete no ranking da divisão, Mackenzie vai para a luta vivendo seu pior momento profissional no MMA. A atleta perdeu dois duelos seguidos, algo que nunca tinha acontecido em sua carreira. A especialista em jiu-jitsu foi nocauteada por Jéssica Andrade e levou a pior contra Amanda Lemos. Já a mexicana, décima colocada na tabela de classificação da categoria, também foi derrotada em seu último combate. Lupita viu sua sequência de quatro triunfos chegar ao fim diante de Virna Jandiroba.

Registro de Mackenzie no MMA

Com uma carreira repleta de conquistas no jiu-jitsu, Mackenzie Dern, de 31 anos, iniciou sua trajetória no MMA em 2016 e estreou no UFC em 2018. Pela organização, a atleta disputou 13 lutas, venceu oito e perdeu cinco vezes. Atualmente, a lutadora é a sétima colocada no ranking do peso-palha da companhia. Seus principais triunfos foram sobre Angela Hill, Tecia Torres e Virna Jandiroba.