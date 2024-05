PFL anuncia renovação de contrato de brasileiro ex-campeão do Bellator

Se recentemente a PFL anunciou a dispensa de Gegard Mousasi, agora, apresentou uma postura diferente em relação a Douglas Lima. Na última terça-feira (28), a companhia anunciou, através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), que renovou o contrato do brasileiro, ex-campeão dos meio-médios (77 kg) do Bellator.

Vale pontuar que, assim como Mousasi e demais atletas, Douglas se mostrou insatisfeito com o tratamento recebido da PFL, após a aquisição do Bellator, em novembro, e acusou a organização de colocá-lo 'na geladeira' por não querer honrar seu pagamento e a última luta em seu contrato. E parece que a reclamação do brasileiro surtiu efeito, já que as partes se acertaram. Como o atleta assinou um novo vínculo, a empresa informou que deve anunciar seu próximo compromisso em breve. O veterano atuou pela última vez em maio de 2023.

Registro de Douglas no MMA

Douglas Lima, de 36 anos, é um dos principais nomes da história do Bellator. O brasileiro estreou pela companhia em 2011 e foi campeão dos meio-médios. No esporte desde 2006, o veterano construiu um cartel composto por 33 vitórias e 11 derrotas. Seus triunfos de maior destaque foram diante de Andrey Koreshkov (duas vezes), Lorenz Larkin, Michael Page e Rory MacDonald.