Revanche entre Oleksandr Usyk e Tyson Fury é marcada para 21 de dezembro

Oleksandr Usyk vs Tyson Fury

O primeiro confronto entre Oleksandr Usyk e Tyson Fury foi disputado no último dia 18 de maio, na Arábia Saudita. Os dois pugilistas chegaram invictos para a disputa, válida pela unificação dos principais títulos mundiais dos pesos-pesados no boxe. Ao final dos 12 rounds previstos, o ucraniano - campeão pela Associação Mundial de Boxe (WBA), Organização Mundial de Boxe (WBO), Federação Internacional de Boxe (IBF) e Organização Internacional de Boxe (IBO) - levou a melhor na decisão dos juízes e, acrescentou o cinturão do Conselho Mundial de Boxe (WBC), anteriormente sob posse do inglês, para se tornar o campeão indiscutível da divisão.

The rematch between the Undisputed Champion Oleksandr Usyk and the Champion Tyson Fury is now scheduled on the 21 of December 2024 during Riyadh Season...The world will watch another historical fight again...Our commitment to boxing fans continues...We hope you enjoy it...????

- TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) May 29, 2024