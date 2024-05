Com Jennifer Lopez, 'Atlas' abusa do direito de ser insignificante

Jennifer Lopez pode não ser uma atriz de grandes dotes dramáticos, mas fez bonito em vários filmes como "Selena", "Irresistível Paixão", "A Cela" e, principalmente, no recente "As Golpistas". Em "Atlas", contudo, ela se resume a caretas, muxoxos e choro sem lágrimas —tudo dentro de seu amigo Smith, o ChatGPT do bem. Como estamos 100% do tempo a seu lado, impossível não compartilhar sua irritação e frustração.

A grande ironia é que, para um filme dedicado a defender um futuro em sintonia com a inteligência artificial, "Atlas" parece concebido e executado sem absolutamente nenhum vestígio de humanidade. É uma obra nascida da frieza do algoritmo, com total ausência de emoção ou criatividade. Seu único convite, por fim, é para desligarmos a TV. Um perigo!