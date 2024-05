Mansão de R$ 100 mi construída no topo de arranha-céu não pode ser habitada

A mansão que replica a residência e sede oficial da presidência dos EUA não foi ocupada, pois as leis indianas determinam que, em caso de condenação, os recursos relacionados às atividades ilícitas do empresário podem ser confiscados pelo governo. Como vive fora do país, o magnata conseguiu postergar um possível julgamento até aqui, segundo apuração do jornal La Nation.

Mallya nega as acusações de fraude e alega que pagará suas dívidas, enquanto as autoridades indianas tentam garantir a extradição do empresário para a resolução do conflito jurídico, ainda de acordo com o periódico argentino.

Nesse contexto, o destino da mansão, que poderia ser vendida para saldar as dívidas do empresário, permanece incerto. Apesar disso, o imóvel tornou-se um ponto turístico em Bangalore ao atrair viajantes e curiosos que contemplam e fotografam a "Casa Branca indiana" à distância.

Heliponto e elevador particulares

Para construir a mansão de quase quatro mil metros quadrados, foram gastos cerca de US$ 20 milhões (R$ 103 milhões). Conforme descrito pelo La Nación, o imóvel tem amplos jardins, uma adega de vinhos, piscina infinita e um heliponto particular.