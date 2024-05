Fim da invencibilidade! Vitor Petrino é finalizado por veterano no UFC Rio

Em um duelo de suma importância para sua ascensão rumo ao topo da divisão dos meio-pesados (93 kg), o promissor lutador brasileiro Vitor Petrino acabou finalizado pelo veterano Anthony Smith no card principal do UFC Rio, na Farmasi Arena, na Barra da Tijuca (RJ). O resultado, além de frear o crescimento do mineiro, colocou um ponto final na sua invencibilidade na carreira.

Agora, Vitor Petrino - número 14 no ranking dos meio-pesados do Ultimate - soma 11 vitórias e uma derrota no cartel. Por sua vez, Anthony Smith alcançou o 38º triunfo em 57 lutas disputadas na carreira, e defendeu sua posição no top 15 da categoria - onde ocupa a 10ª colocação.

A luta

Smith começou melhor na luta em pé da média para a longa distância. Quando Petrino apertava o americano e partia para a trocação franca conseguia equilibrar as ações. Ainda no primeiro round, ao aplicar uma queda no veterano, o lutador mineiro caiu em uma guilhotina encaixada pelo rival e não foi capaz de escapar, sendo obrigado a bater em desistência.