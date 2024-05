Esquentou! Tyson Fury empurra Oleksandr Usyk em última encarada antes da luta; veja

Nesta sexta-feira (17), Tyson Fury e Oleksandr Usyk ficaram frente a frente pela última vez antes de medirem forças dentro do ringue, pela unificação dos principais títulos mundiais do peso-pesado, em duelo que será realizado na Arábia Saudita, no sábado. No novo encontro (veja abaixo ou clique aqui), o inglês e o ucraniano protagonizaram uma rápida, porém tensa, encarada - com direito a empurrão, dedos em riste e troca de farpas.

Depois de colarem testas, Fury empurrou Usyk e, por pouco, não começou uma confusão generalizada no palco da cerimônia, que estava completamente lotado com integrantes das duas equipes, promotores do evento, seguranças e operadores de câmeras. O clima entre os rivais esquentou progressivamente com a aproximação do combate, seja com provocações públicas e, até mesmo, altercações físicas.

Cabeçada no início da semana

A animosidade entre as equipes dos campeões pôde ser vista, especialmente, desde o início da semana pré-luta. Um exemplo disso aconteceu na segunda-feira (13), quando John Fury - pai e treinador do 'Gypsy King' - confrontou um membro da equipe adversária e o acertou com uma cabeçada. O veterano, no entanto, acabou levando a pior e saiu com o rosto ensanguentado do incidente.