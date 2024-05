Jake Paul promete 'disciplinar' Mike Tyson em luta de boxe: "Se lembrará para sempre"

Em julho, no Texas (EUA), Jake Paul tem um compromisso e tanto pela frente em sua trajetória no boxe. Em alta no esporte, o youtuber vai enfrentar Mike Tyson, lenda dos ringues, mas não se mostra preocupado com a reputação do mesmo. Pelo contrário, a celebridade esbanja confiança de que irá obter a maior vitória de sua carreira.

Tanto que, na coletiva de imprensa realizada na última quinta-feira (16), Jake prometeu brindar seus fãs com uma performance inesquecível e, ao mesmo tempo, castigar Tyson de uma forma nunca antes vista. É bem verdade que, ao longo de sua carreira, o ex-campeão da nobre foi nocauteado. Mesmo assim, 'The Problem Child', ressaltando seu poder, cravou que irá 'apagar' o veterano rapidamente.

"Você conhece Buster Douglas, mas sou melhor. Vou acabar com você mais rápido do que ele e você se lembrará disso para sempre. Você me iniciou no boxe (Jake estreou no boxe profissional no evento Mike Tyson vs Roy Jones Jr.). Agradeço isso, Mike, eu te amo como um pai ama seu filho, mas devo discipliná-lo. Você vai cair. O que prometo para as pessoas é que no dia 20 de julho Mike vai dormir e sentirá meu poder. Serei considerado o homem que fez Tyson dormir pela última vez", declarou o youtuber.