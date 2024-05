Pegadinha do campeão! Alex Poatan assusta os filhos com fantasia de urso; veja

Apesar de ser uma das figuras mais amedrontadoras da história dos esportes de combate, Alex 'Poatan' Pereira mostra uma versão 'brincalhona' fora dos octógonos. Depois de pregar algumas peças em Glover Teixeira, seu mentor no MMA e talvez o principal alvo de suas 'pegadinhas', desta vez, o campeão meio-pesado (93 kg) do UFC resolveu 'aprontar' com seus próprios filhos.

Em sua conta oficial no 'Instagram' (veja abaixo ou clique aqui), Poatan compartilhou um vídeo no qual faz uma pegadinha com seus filhos. A brincadeira consistia em assustar os jovens com a presença de um urso na sala de casa, e contou com o auxílio de Glover Teixeira para ser bem-sucedida. O animal, obviamente, não estava vivo e era apenas o campeão fantasiado, utilizando um tapete que havia ganhado de presente.

Troco?

A 'trolagem' pode ter sido o troco do lutador nos seus herdeiros. Isso porque, alguns meses atrás, os dois filhos do campeão do UFC pregaram uma peça que, por pouco, não causou uma tragédia. Ao chegar em casa, Poatan se deparou com um dos meninos fantasiado de monstro e chegou a armar um soco para atacar o suposto invasor. Mas, percebendo o perigo, os adolescentes interromperam a brincadeira e avisaram o astro das lutas, que deu uma bronca nas crias.