Edson Barboza exibe físico enxuto para vencer a balança do UFC Vegas

O brasileiro Edson Barboza fará seu segundo main event seguido no octógono do UFC neste sábado, quando encara a promessa britânica Lerone Murphy em Las Vegas (EUA). Veterano com quase 15 anos de atuações no evento, o carioca mais uma vez mostrou profissionalismo de sobra na manhã desta sexta-feira ao bater o peso e confirmar sua luta sem grandes dificuldades.



Com físico enxuto, o atleta de 38 anos cravou 66 kg, um pouco abaixo do limite estipulado para duelos que não valem cinturão. Por sua vez, Murphy subiu na balança com 200 gramas a mais do que o rival, utilizando por completo a libra de tolerância permitida para a ocasião. Seis anos mais jovem, o inglês segue invicto no MMA após 14 apresentações.



Vale lembrar, inclusive, que a disputa representará a 30ª apresentação de Edson no octógono mais famoso do mundo. Com 24 triunfos e 11 derrotas em sua carreira profissional de MMA, o atleta estreou na organização em novembro de 2010.

Esquadrão brasileiro

Além de Edson, o Brasil será representado por outros sete atletas no UFC Vegas 92. Destaques maiores para Luana Pinheiro e Vinícius Salvador, que também se apresentam no card principal deste show. Enquanto Luana cravou 52,6 kg, sua rival, a veterana americana Angela Hill, bateu 52.4 kg



Por fim, Salvador fará um duelo de alto risco com Adrian Yanez. Como ambos perderam suas duas últimas apresentações no evento, quem deixar o octógono derrotado neste sábado correrá sérios riscos de ser cortado do evento. Os dois atletas cravaram 61.7 kg na balança.

Acompanhe o peso dos atletas do UFC Vegas 92:

Edson Barboza (66 kg) vs (66.2 kg) Lerone Murphy

Khaos Williams (77.1 kg) vs (76.8 kg) Carlston Harris

Themba Gorimbo (77.3 kg) vs (77.3 kg) Ramiz Brahimaj

Adrian Yanez (61.7 kg) vs (61.7 kg) Vinicius Salvador

Luana Pinheiro (52,6 kg) vs (52.4 kg) Angela Hill

Oumar Sy (93.4 kg) vs (93.2 kg) Tuco Tokkos

Victor Martinez (70.7 kg) vs (70.5 kg) Tom Nolan

Tamires Vidal (61 kg) vs (61 kg) Melissa Gatto

Abus Magomedov (84.1 kg) vs (84.3 kg) Warlley Alves

Piera Rodriguez (52.6 kg) vs (52.4 kg) Ariane Sorriso

Alateng Heili (61.7 kg) vs (61.4 kg) Kleydson Rodrigues

Vanessa Demopoulos (52.6 kg) vs (52.4 kg) Emily Ducote